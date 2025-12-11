La Bolsa de Londres sube un 0,49 %, aupada por mineras y el grupo de aerolíneas IAG

El índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió 47,63 puntos, hasta 9.703,16, mientras que el secundario, el FTSE-250, aumentó un 0,10 %, hasta 21.852,10 puntos.

La Reserva Federal (Fed) anunció el miércoles un nuevo recorte de los tipos de interés en Estados Unidos, el tercero consecutivo, y dejó el referencial en una horquilla entre el 3,5 % y el 3,75 %, argumentando que la inflación permanece en niveles elevados y se detecta un enfriamiento del empleo.

The Magnum Ice Cream Company encabezó la tabla de ganancias en Londres, con un avance del 5,63 %, seguida, en varias posiciones, de diversas mineras, como Endeavour Mining, que subió un 3,20 %, y Fresnillo, que acabó con un 3,03 % más. Los títulos de IAG, matriz de Iberia y Vueling, ganaron un 3,11 %.

Entre los perdedores de la jornada estuvieron el grupo de servicios digitales Informa, que bajó un 3,29 %; la multinacional de tecnología médica Smith & Nephew, que cedió un 2,76 %, y la empresa de juego Entain, cuyas acciones bajaron un 2,18 %.

