La Bolsa de París cierra en verde (+0,79 %) y rompe una racha de cuatro sesiones a la baja

El selectivo francés reaccionó positivamente al recorte de 25 puntos básicos de las tasas de interés anunciado el miércoles por la Reserva Federal estadounidense (Fed).
De entre los 40 componentes del selectivo, 29 cerraron al alza, dos sin cambios y los nueve restantes a la baja.
Lideraron las subidas el grupo industrial Saint-Gobain, la consultora Capgemini y la cadena de supermercados Carrefour, con aumentos del 4,36 %, 3,94 % y 3,82 %, respectivamente.
También contribuyeron a la tendencia alcista pesos pesados del índice como los grupos de lujo Kering y LVMH, con mejoras del 1,06 % y el 1,03 %, respectivamente.
En rojo cerraron el grupo de componentes eléctricos Legrand (-2,60 %), la empresa gestora de varias Bolsas europeas Euronext (-1,61 %) y el fabricante de vehículos Stellantis (-1,49 %).