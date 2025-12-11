La Bolsa de Tokio se dispara a la apertura contagiada del optimismo en Wall Street

Tokio, 12 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó más de un 1,5 % en la apertura de este viernes, contagiado del optimismo en Wall Street, que registró la víspera un máximo intradía de su principal indicador, el Dow Jones, aupado por la nueva rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos.