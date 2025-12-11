Mundo
La Bolsa española registra su segundo máximo histórico consecutivo con un alza del 0,72 %

Madrid, 11 dic (EFE).- La Bolsa española ganó este jueves el 0,72 % y alcanzó su segundo máximo histórico consecutivo, en 16.883 puntos, por la subida de la banca, las plazas europeas y Wall Street.

Por EFE

El principal indicador del parqué español, el IBEX 35, avanzó 120,5 puntos, ese 0,72 %, hasta 16.883 puntos. En el año acumula unas ganancias del 45,61 %.

De los grandes valores destacan las subidas del 2,34 % del grupo financiero BBVA y el 1,84 % de Banco Santander, la segunda y cuarta mayores del IBEX, mientras que el gigante textil Inditex avanzó el 0,69 % y Telefónica el 0,66 %.

Cayeron la petrolera Repsol, el 1,9 %, tercer puesto por pérdidas del IBEX, y la eléctrica Iberdrola, el 0,59 %.

La subida del 0,95 % de Wall Street tras el recorte de tipos de interés en Estados Unidos y a pesar de la caída de Oracle, junto al avance de los bancos (el 1,85 % de media) y de las plazas europeas propiciaron un nuevo máximo histórico de la Bolsa española.

