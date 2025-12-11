La canciller ecuatoriana visita Estados Unidos para reforzar la cooperación

En Washington, Sommerfeld mantuvo una amplia agenda con altas autoridades estadounidenses para impulsar la cooperación en comercio, seguridad, movilidad humana e inversión, detalló la Cancillería.

La agenda incluyó reuniones con el secretario de Estado Adjunto, Christopher Landau; con el senador Bernie Moreno; y los congresistas Greg Steube y Mario Díaz-Balart.

Además, con el subsecretario adjunto para Seguridad de las Américas, Brad Strasbaugh, el jefe de Gabinete del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Guy Mentel, y la directora del Instituto Belfer del Comité Judío Americano, Dina Siegel Vann, indicó la Cancillería sin detallar temas específicos abordados con las autoridades.

Estados Unidos es uno de los socios comerciales más importantes de Ecuador, que también ha encontrado en esa nación el apoyo para combatir a las bandas del crimen organizado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".