La Coalición de Voluntarios aborda plan de paz de EEUU en momento "decisivo" para Ucrania

Starmer copresidió este jueves una reunión virtual de la coalición, con aproximadamente una treintena de líderes, donde "actualizó a los aliados acerca de los encuentros de esta semana con otros socios internacionales y sobre el trabajo intensivo continuado en el plan de paz liderado por Estados Unidos", dijo un portavoz de Downing Street -oficina del primer ministro británico- en un comunicado difundido por medios locales.

"Todos coincidieron en que este es un momento decisivo para Ucrania, su pueblo y para la seguridad compartida en la región euro-atlántica", comentó.

En la llamada también estuvo presente, entre otros, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que según Downing Street, trasladó al resto de líderes aliados los últimos acontecimientos del bombardeo ruso continuado en Ucrania y cómo sigue "matando civiles inocentes y destruyendo infraestructura crítica".

Del mismo modo, durante la reunión, los mandatarios de la Coalición de Voluntarios también departieron sobre el "importante progreso" logrado a la hora de debilitar la maquinaria de guerra de Moscú "a través de sanciones coordinadas y medidas coercitivas" y de aumentar la ayuda a Ucrania.

"También abordaron los avances conseguidos en la movilización de activos soberanos rusos congelados", confirmó el portavoz de Downing Street.

Particularmente, Starmer subrayó que el Reino Unido seguirá trabajando conjuntamente con los socios para mantener la presión sobre Rusia y dar apoyo a Ucrania "por tanto tiempo como sea necesario".

En este sentido, los líderes coincidieron asimismo en la importancia de continuar respaldando la financiación militar, en un momento en el que Ucrania inicia el que será su cuarto invierno en guerra.

La reunión se produjo días después de un primer encuentro entre Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz, y Zelenski en Londres y tras una llamada de los tres primeros con el presidente estadounidense, Donald Trump, ayer para abordar el plan de paz impulsado por Washington para Ucrania.

Por su parte, el presidente ucraniano dijo este jueves haber recibido de parte de la Casa Blanca un plan de garantías de seguridad para Ucrania, que revisará con su equipo y que devolverá añadiendo sus propias propuestas en unos días.