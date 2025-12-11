La corrupción y varios casos de acoso sexual persiguen al Gobierno español

El Tribunal Supremo español decidió este jueves abrir juicio oral contra el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos (2018-2021) y ex número tres del Partido Socialista (PSOE), la formación del presidente Pedro Sánchez.

Al mismo tiempo, el Gobierno intenta defenderse de varias denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas, entre los que hay un alcalde y un exasesor de un hombre próximo a Sánchez, que se han conocido en los últimos días.

Un juez del Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, decidió la apertura de juicio oral contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas en plena pandemia de covid.

Además, el juez considera que Ábalos y García deben seguir en prisión preventiva, a donde les envió por riesgo de fuga.

Ábalos, que además de ministro también fue secretario de Organización del PSOE, se convirtió a finales de noviembre en el primer diputado en activo que ha ingresado en prisión en España.

La causa abierta contra ellos se engloba dentro del conocido como 'caso Koldo', un presunto entramado de corrupción en el que empresas constructoras habrían pagado comisiones ilegales por la adjudicación irregular de obras públicas.

También estaría implicado Santos Cerdán, otro ex secretario de Organización del PSOE, hasta hace unos meses mano derecha de Sánchez en esta fuerza política y que estuvo también en prisión preventiva durante casi cinco meses, hasta el pasado 19 de noviembre.

Además, este miércoles fueron detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente del conglomerado de empresas públicas Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, presunto socio de Cerdán en esa firma, por presuntas irregularidades en contratos públicos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requirió este jueves documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa dentro de esta operación, que se encuentra abierta y bajo secreto sumarial, y bajo la que se han desarrollando hasta 19 registros o requerimientos de información en empresas y domicilios de Madrid y otras ciudades.

El Gobierno reaccionó asegurando que son "los primeros sorprendidos" de que haya personas que "han sido de su confianza" que puedan estar "implicadas en algún asunto relativo a la corrupción", en palabras de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

A las noticias sobre estos casos de corrupción se suman las de los últimos días sobre denuncias de acoso sexual contra cargos del PSOE.

El Gobierno cesó esta semana a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia por los supuestos casos de acoso sexual perpetrados por su superior, el exasesor Paco Salazar.

Salazar fue hombre de confianza y su nombre volvió a sonar la semana pasada después de que el medio digital elDiario.es publicara que las denuncias contra él que dos militantes socialistas presentaron hace cinco meses en el canal interno del partido habían desaparecido del sistema, algo que la formación achacó a un "error informático".

Por otro lado, este miércoles se conoció una nueva denuncia contra un cargo del partido, en este caso el líder del PSOE en la provincia de Lugo (Galicia, noroeste) y también alcalde de la localidad de Monforte de Lemos, José Tomé.

La cadena Cuatro reveló unos pantallazos enviados al canal de denuncias internas del PSOE en los que se lee que Tomé "lleva tiempo acosando a muchas de las mujeres del partido de toda la provincia", y también otros donde insinúa a una mujer que para obtener una plaza le debe dar "una recompensa".

El PSOE confirmó que existe una denuncia anónima por acoso sexual contra él, que está investigando, y Tomé, tras negar las acusaciones y los "bulos", anunció su dimisión como presidente de la Diputación provincial de Lugo, aunque mantiene su alcaldía.

El opositor Partido Popular (PP, conservador) volvió a pedir a Sánchez este jueves que convoque elecciones, en un momento en que el Ejecutivo está "volando por los aires" por la "explosión simultánea de toda su corrupción y sus vergüenzas", según el secretario general de esa formación, Miguel Tellado.

"El sanchismo está siendo desarticulado ante toda España en vivo y en directo y en tiempo real", afirmó Tellado, quien pidió al presidente que asuma "responsabilidades políticas" por las "mil sombras de corrupción" que persiguen a su Gobierno.

También ha pedido explicaciones el izquierdista Podemos, cuya secretaria general, Ione Belarra, dijo que, aunque el PSOE ha intentado "dibujar un cortafuegos con sus corruptos", "no es posible porque el incendio está arrasando ya con todo".