La crisis obliga al Parlamento cubano a reajustar sus sesiones a un solo día

El anuncio del Parlamento cubano llega un día después del realizado por el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) que también reprogramó su pleno a una jornada de las dos previstas inicialmente.

La reunión del PCC estaba pactada para este viernes y sábado, pero el secretario de Organización de la formación política, Roberto Morales, anunció en redes sociales que solamente se haría el sábado y por videoconferencia, “teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país”.

El pleno partidista es clave porque sus decisiones son las que después se adoptan en las sesiones de la ANPP, que habitualmente se celebra días después y respalda por unanimidad las propuestas del PCC.

Según lo anunciado esta jornada, solamente sesionará la plenaria del Parlamento el venidero día 18 como estaba previsto, excepto las reuniones de las comisiones de trabajo que comienzan tres días antes.

La última vez que se suspendieron por completo las sesiones parlamentarias fue en julio de 2021 por la pandemia de Covid-19.

Entre otros temas, las reuniones del PCC y del Parlamento cubano deben evaluar el llamado Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el conjunto de reformas y medidas de ahorro frente a la grave crisis en que está sumida Cuba desde hace más de cinco años.

La agenda de los diputados, que militan en su mayoría en las filas del PCC, también incluye el análisis y discusión del proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para el año 2026, según la página web del Parlamento.

Los días previos a estas reuniones han estado marcados por un aumento considerable de los apagones, con casi 20 horas continuas en varias regiones, incluida La Habana, como reflejo de la grave crisis energética por la que atraviesa la isla agravada.

A ello se suma el actual brote epidémico de dengue y chikunguña con miles de casos detectados, severos síntomas, un pronóstico desfavorable en el corto plazo y, hasta la fecha, al menos 44 muertes, dos tercios menores de edad.

Los anuncios del PCC y la ANPP ocurren el mismo día de la publicación de una serie de normativas que oficializan el uso de divisas extranjeras en la isla, con lo que formaliza así la dolarización creciente impulsada desde el Ejecutivo.