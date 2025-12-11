La industria farmacéutica dice que la reforma de la UE es de una "era política anterior"

"Estos compromisos son de una era política anterior y no marcarán ninguna diferencia para un sector que ya está perdiendo terreno", dijo EFPIA en un comunicado.

La asociación aseguró que "para competir en 2026 y en adelante, Europa necesita políticas que puedan frenar las tendencias negativas de años anteriores, a la vez que contrarresten las consecuencias de las recientes políticas globales de precios y comercio, garantizando así que podamos seguir liderando la innovación mundial en medicamentos y vacunas".

La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE acordaron hoy la mayor reforma de la industria farmacéutica en viente años, que concede nueve años de exclusividad sobre las patentes de los nuevos medicamentos, con la posibilidad de extenderlos hasta los doce bajo ciertas condiciones, antes de que la competencia pueda introducir los genéricos en el mercado.

El acuerdo, que todavía tiene que ratificarse formalmente, concede a los laboratorios 8 años de protección de datos y hasta tres adicionales de acceso al mercado si se cumplen ciertas condiciones, como que los medicamentos aborden necesidades insatisfechas o se lleven a cabo ensayos clínicos en varios Estados miembros.

Además, las farmacéuticas podrán obtener un vale transferible que otorga otro año más de acceso al mercado si desarrollan medicamentos antimicrobianos.

Mientras que para acelerar el uso de los genéricos, la UE introdujo la "exención bolar", que permite a los laboratorios iniciar ensayos clínicos antes de que expiren las patentes de los medicamentos, para que se puedan vender inmediatamente después de que venza la exclusividad.

Una medida que EFPIA tildó de "innecesaria" ya que "frustrará la aplicación de la propiedad intelectual y creará incertidumbre jurídica, erosionando aún más la competitividad dentro del sector".

En cambio, la patronal dijo que la introducción del vale transferible para impulsar la investigación y producción de medicamentos antimicrobianos "es un paso importante para hacer frente a una grave crisis sanitaria".

También celebró que se hayan acortado los plazos para que la Agencia Europea del Medicamento autorice nuevos medicamentos.