La nueva fiscal general de España toma posesión, tras la sentencia contra su predecesor

Peramato tomó posesión de su cargo en el Tribunal Supremo, en un acto presidido por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo español, Isabel Perelló, y a la que asistió el ministro español de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

También han estado presentes varios magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, incluidos algunos de los que suscribieron la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al antecesor de Peramato, Álvaro García Ortiz.

Peramato prometió este miércoles su cargo ante el rey, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara su nombramiento en un real decreto junto a otro que cesaba a García Ortiz, "agradeciéndole los servicios prestados".

El juicio a García Ortiz, inédito en España por ser el primero que sentó en el banquillo a un fiscal general en ejercicio y celebrado en medio de una gran expectación mediática, fue por un delito de filtración de datos de una causa en la que está implicado el empresario Alberto González Amador, pareja de la líder opositora Díaz Ayuso, y acusado de un presunto delito fiscal.

El Tribunal Supremo español hizo pública este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que fundamenta la condena a García Ortiz por revelación de datos reservados tanto en la filtración de ese correo como en la nota de prensa que publicó la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 sobre ese mismo asunto.

Precisamente una de las primeras tareas de Peramato será previsiblemente la de impulsar un expediente de la Inspección de la Fiscalía General para comprobar si procede expulsar o suspender como fiscal a Álvaro García Ortiz tras la sentencia del Supremo.

En su comparecencia ante el Congreso, la nueva fiscal general prometió tender la mano a toda la carrera para "sanar la herida" que ha dejado el proceso penal contra su antecesor.