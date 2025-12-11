La patronal lusa dice que entre el 2 y 3 % de los trabajadores no acudieron a sus puestos

En un comunicado, el presidente de la CIP, Armindo Monteiro, dijo que "en la generalidad de las empresas de los distintos sectores económicos la ausencia de trabajadores oscila entre el 2 y el 3 %".

"Según las asociaciones empresariales, las ausencias se deben más a las dificultades con los transportes públicos y al cierre de escuelas que a las adhesiones a la huelga general. La economía real esta funcionando en todo el país", remarcó Monteiro.

La CIP agregó que solo en algunos casos puntuales se ha llegado al 5 % de empleados que han faltado a sus puestos de trabajo.

La patronal señaló que ha mantenido este jueves contactos con empresarios de varios sectores como el de la distribución, el textil, el calzado, la agroindustria, el farmacéutico, los hospitales privados, la industria química o los centros comerciales.

Monteiro destacó que a lo largo del día ha habido una divergencia entre la imagen transmitida por "el universo mediático" que, denunció, prácticamente solo habla de adhesiones a la huelga en el sector público y la realidad vivida en todas las regiones del país.

"El balance del día de hoy, en toda la máquina económica y empresarial del país, es de normalidad", afirmó el presidente de la CIP, quien hizo hincapié en que la situación ha sido normal "en casi la totalidad" de las empresas, únicamente alterada por la falta de transporte y el cierre de los servicios públicos.

De acuerdo a CIP, en el sector del calzado el seguimiento de la huelga ha sido inferior al 1 %, mientras que en el textil el 98 % de las compañías ha tenido "cero adhesiones" a la protesta.

En la industria del automóvil, el impacto directo de la huelga ha sido del 5 % y en la agroalimentaria y de la distribución por debajo del 2 %, añadió.

Respecto al sector sanitario, en concreto en los hospitales privados, las farmacias y la industria farmacéutica, la CIP aseguró que la tendencia fue similar: "Los informes recogidos indican que todo está funcionando con normalidad y sin adhesiones a la huelga".

Estas cifras contradicen las ofrecidas por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), una de las organizaciones convocantes de la huelga, que aseguró que más de tres millones de personas en Portugal se han unido al parón, en un país donde hay más de 5,1 millones de trabajadores.

El Gobierno por su parte calificó de "insignificante" la participación en la huelga.