La peste porcina amenaza a los restaurantes españoles de Japón y su producto estrella

El Gobierno japonés, que no admite la regionalización de las importaciones, adoptó esta medida el pasado 28 de noviembre, después de que las autoridades españolas confirmaran un brote de peste en jabalíes del término municipal de Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

Una medida que supone un golpe para la industria del porcino español. En 2024, un 70 % de las importaciones de jamón curado seco procedieron de España, mientras que la carne de cerdo representó un 17 % del total, dijo a EFE el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de España en Japón, Sergio Nespral.

La suspensión frena "de manera abrupta" una evolución "claramente positiva" de las exportaciones españolas de porcino a Japón, subrayó Nespral, un país que se había convertido en los últimos años en un "destino estratégico" para el sector.

Según las primeras estimaciones, las existencias actuales de jamón ibérico y otros embutidos podrían agotarse en el archipiélago antes de final de año, lo que ha provocado las primeras "señales de alarma".

"No podremos continuar con nuestras actividades a partir del año que viene, tendremos que cerrar o cambiar el modelo operativo de negocio", afirmó a EFE Shinzo Yamamoto, dueño de los restaurantes Ibérico-Ya y gerente de una granja de cerdos en el municipio andaluz de Jabugo, que garantiza la importación de este producto a sus locales.

La cadena de restaurantes, reconocida por su carta dedicada al jamón ibérico y un consumo anual de 300 toneladas, se enfrenta ahora a una situación crítica ante la imposibilidad de encontrar un sustituto a su sabor insignia.

"No hemos encontrado un cerdo que supere al ibérico, creemos que es único", señaló a EFE Hata Tomonori, encargado del local en el distrito de Roppongi en Tokio, que afirma tener abastecimiento disponible únicamente para los próximos seis meses.

La escena se repite en otros locales. En Kamakura, al sur de la capital nipona, el restaurante español Anchoa también intenta buscar alternativas, aunque sin éxito. "Las opciones de otros países tienen un perfil completamente distinto, no creo que haya realmente un sustituto", declaro a EFE Ryo Saka, gerente del local.

El brote de peste porcina ha supuesto un varapalo para el sector español, cuyas exportaciones globales de productos porcinos el año pasado ascendieron a 8.784 millones de euros en exportaciones, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

En este contexto, Japón es el sexto país al que más cerdo exporta y el segundo cliente no europeo, solo por detrás de China, que supone el 20 % de las exportaciones españolas con cerca de 521.000 toneladas al año.

Además, las autoridades niponas han alertado que la oferta de jamón y algunos productos de cerdo también se verá afectada, con un posible incremento de los precios de productos similares ante un vacío en la oferta complejo de cubrir. "Es difícil encontrar países sustitutos capaces de cubrir las más de 10.000 toneladas mensuales de cerdo que aporta España", explicó Nespral, que califica de "seria y abrupta" la decisión de Tokio.

La posibilidad de reanudar las importaciones de productos porcinos entre ambas naciones se vislumbra con cierto escepticismo, fundamentado por los precedentes europeos, que también registraron brotes de peste porcina africana (PPA) en el pasado.

Italia, por ejemplo, vio bloqueado el suministro de prosciutto y otros embutidos curados desde enero de 2022 tras la confirmación de casos de PPA, mientras que Alemania también sufrió una medida similar en 2020.

Ninguno de estos países europeos ha logrado reactivar sus exportaciones al mercado japonés desde entonces, una circunstancia que en su momento benefició a España, que vio incrementada su cuota de mercado en el país asiático.

A la espera de una solución, Japón continúa blindado para evitar contagios en su producción porcina interna, que nunca ha registrado ningún caso de esta enfermedad que por el momento aún no tiene cura.