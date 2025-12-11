La reina Sofía de España entregará en enero en Miami los Premios Sophia a la Excelencia

El evento tendrá lugar en el Pérez Art Museum Miami (PAMM), donde la reina emérita galardonará al inmobiliario y filántropo cubano Jorge M. Pérez, junto a su mujer Darlene Pérez, quien ha dedicado más de 30 años a la defensa de la atención médica, la educación y las artes y fundó el Comité Internacional de Mujeres del Pérez Art Museum.

"Juntos, la familia Pérez ha moldeado significativamente el paisaje cívico y cultural del sur de Florida, al tiempo que ha fortalecido las conexiones artísticas entre España y los Estados Unidos", destacó en un comunicado el Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), que cada año reparte estos premios.

La otra pareja que será distinguida será la compuesta por los empresarios y humanitarios dominicanos Frank y Haydée Rainieri, "cuya visión compartida transformó Punta Cana en un destino turístico de clase mundial y un modelo para el desarrollo sostenible", precisó el comunicado.

Entre las personalidades que han recibido anteriormente este premio figuran el expresidente estadounidense Bill Clinton, el cantante Plácido Domingo, la actriz Penélope Cruz, el escritor Mario Vargas Llosa, los músicos Gloria y Emilio Estefan, el chef José Andrés y el músico Gustavo Dudamel.

La gala también tendrá como propósito celebrar los 250 años de relación entre España y Estados Unidos, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia del país americano.

En este sentido, Queen Sofia Spanish Institute traerá a Miami la iniciativa America&Spain250, con el objetivo de destacar las contribuciones de España y del mundo hispanohablante a la Revolución Americana y al desarrollo de Estados Unidos, e informar a los hispanos y latinos "sobre el papel fundacional que jugaron sus ancestros en el establecimiento de Estados Unidos".