La UE pide ante la ONU "decisiones impactantes" para un futuro más sostenible

"A pesar de los esfuerzos globales y el llamado a la acción, nuestro planeta está entrando en territorio inexplorado con la crisis cada vez más profunda y superpuesta del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y la desertificación, la contaminación y los desechos", subrayó la comisaria.

"Estas crisis afectan a todos nuestros ecosistemas, en particular a los más vulnerables, desde los terrestres hasta los profundos océanos", señaló Roswall ante el plenario de la Asamblea, principal órgano de toma de decisiones ambientales del mundo, cuyo séptimo período de sesiones empezó el pasado lunes y se celebra hasta este viernes en la capital de Kenia.

En ese contexto, la titular europea de Medioambiente hizo un "llamamiento claro a la acción".

"Esta Asamblea -recalcó- debe tomar decisiones impactantes que conduzcan a soluciones sólidas para un futuro más sostenible y próspero".

En los últimos años, la comisaria destacó que se han conseguido "importantes avances" como el Acuerdo sobre la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional, que alcanzó las ratificaciones requeridas para su próxima entrada en vigor.

También resaltó la negociaciones paralelas para alcanzar un acuerdo global vinculante que ponga fin a la contaminación plástica, un proceso en el que la UE y sus Estados miembros "están trabajando de manera constructiva para alcanzar un tratado eficaz".

"A pesar de estos bienvenidos avances -apostilló-, el multilateralismo ambiental está bajo una presión más seria hoy que en algún tiempo. Necesitamos urgentemente volver a comprometernos y revitalizar el multilateralismo para enfrentar los desafíos globales. Esto incluye las mismas instituciones que hemos creado".

Así, la UE y sus Estados miembros apoyan el "sólido mandato" del Programa de la ONU para el Medioambiente (PNUMA), con sede central en Nairobi, para "promover políticas basadas en la ciencia y fomentar la cooperación internacional".

"Desde la economía circular hasta la gestión sostenible de los recursos y desde la protección de la biodiversidad hasta la lucha contra la contaminación, estos temas nos llaman a todos a fortalecer la cooperación global", argumentó.

Se trata -prosiguió- de compromisos "vitales" que deben traducirse en "medidas concretas para garantizar un entorno resiliente y seguro para las generaciones actuales y futuras".

La comisaria apuntó que, con esfuerzos colectivos, se pueden alcanzar "resoluciones de amplio alcance y una declaración ministerial efectiva con visión de futuro" en la reunión de Nairobi.

"Esto -concluyó- enviará un mensaje claro y unificado de ambición a la comunidad internacional y dará un impulso muy necesario al multilateralismo ambiental".

Bajo el lema "Promover soluciones sostenibles para un planeta resiliente", la UNEA-7 acoge a algo más de 6.000 participantes registrados de más de 180 países, incluidos 79 ministros y 35 viceministros, según la organización.

La UNEA-7 negociará 15 proyectos de resolución sobre temas que abarcan desde la conservación de los glaciares del mundo hasta la contención de las floraciones masivas de algas y la reducción del impacto ambiental de la inteligencia artificial".

Las resoluciones de la Asamblea, que integra a los 193 Estados miembros de la ONU, no son legalmente vinculantes, pero se consideran un primer paso significativo en el camino hacia acuerdos ambientales globales y la formulación de políticas nacionales.

La UNEA se creó en junio de 2012 tras la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (Brasil).

Desde 2014, la UNEA ha celebrado seis sesiones con más de cien resoluciones que han impulsado la acción en temas medioambientales cruciales.