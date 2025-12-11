La Unesco inscribe el canto del yodel, símbolo alpino de Suiza, como Patrimonio Inmaterial

Su inscripción, tras un proceso de candidatura de más de un año, tuvo lugar durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental que se celebra esta semana en Nueva Delhi.

El yodel, nacido como llamada pastoral en los Alpes y convertido después en un género popular europeo del siglo XIX, se caracteriza por rápidos saltos entre la voz de pecho y la de cabeza para producir sílabas sin significado.

"El yodel es una técnica vocal profundamente arraigada en Suiza, que se transmite en familias, coros y escuelas y sigue renovándose con nuevas formas. Estamos muy agradecidos", dijo el representante de Suiza ante la Unesco tras una interpretación en vivo.

Se practica en todas las regiones lingüísticas del país y es una de las expresiones más arraigadas del folclore alpino. Suele ir acompañada de la vestimenta tradicional.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El canto atraviesa hoy un proceso de renovación. Aunque sigue reuniendo a miles de aficionados en los grandes festivales suizos, nuevas generaciones experimentan con fusiones contemporáneas y coros feministas que actualizan letras y estilos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más de 12.000 yodelers integran los 780 coros afiliados a la Federación Suiza de Yodel, fundada en 1910 y eje de su transmisión y organización.

La inscripción reconoce la vitalidad de esta tradición y apoya medidas de salvaguardia como la creación de un foro nacional del yodel, la ampliación de la enseñanza en escuelas y la digitalización de archivos sonoros.

Entre las expresiones suizas que ya forman parte del patrimonio inmaterial reconocido por la Unesco figuran la temporada de pastos alpinos, el arte de la relojería mecánica, el alpinismo o el control de riesgos de aludes, además del arte de la construcción en piedra seca y las prácticas artesanales de los talleres de catedrales.