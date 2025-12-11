La Unión Africana lamenta la violencia en el este de la República Democrática del Congo

En un comunicado, la UA señaló que Youssou sigue con "profunda preocupación" la evolución de la situación en la región de los Grandes Lagos, en particular en las provincias de Kivu del Sur (este de RDC) y de Cibitoke (Burundi, próxima a la frontera congoleña).

El presidente lamentó "profundamente estos enfrentamientos y la violencia perpetrada contra la población civil, que contradicen el impulso" del Acuerdo Marco de Doha entre la República Democrática del Congo y la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), así como el Acuerdo de Washington entre la RDC y Ruanda.

El jefe de la Comisión (secretariado) instó a "todas las partes interesadas a actuar con moderación y a priorizar una solución política negociada".

También expresó su solidaridad con la población civil afectada en la RDC y Burundi y reafirmó "la postura constante de la Unión Africana de que una solución duradera a los conflictos en la región de los Grandes Lagos depende del respeto de la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados".

En ese sentido, reiteró su condena de "cualquier intento de establecer una administración paralela en el este de la República Democrática del Congo".

El comunicado se divulgó después de que el Gobierno congoleño pidiera "sanciones" contra la vecina Ruanda al acusarla de violar el acuerdo de paz firmado el pasado día 4 en Washington bajo el auspicio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado emitido esta madrugada, el Ejecutivo congoleño se refirió al "deterioro de la situación de seguridad en Uvira tras la ofensiva generalizada lanzada hace varios días por las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR)".

Esa ciudad estratégica del este de la RDC fue ocupada este miércoles por el M23, poderoso grupo rebelde que cuenta con apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales.

Asimismo, advirtió del riesgo de un conflicto regional, al asegurar que, desde el 4 de diciembre, "armas procedentes de posiciones de las FDR-M23 cruzaron la frontera y alcanzaron territorio burundés".

Uvira, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, ha sido sede del gobierno designado por Kinshasa en Kivu del Sur tras la caída de Bukavu, capital de esa provincia, a manos del M23 en febrero pasado.

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurre después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado día 4 en Washington un acuerdo de paz en presencia de Trump.

Desde entonces, los gobiernos de RDC y Ruanda se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

La firma del acuerdo de Washington se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco destinado a avanzar hacia el fin del conflicto.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y semanas después de Bukavu.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).