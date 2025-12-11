Las exportaciones de petróleo ruso bajan al mínimo desde la invasión de Ucrania

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este jueves, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indica que el mes pasado Rusia exportó 6,86 millones de barriles diarios, lo que significa 420.000 menos que en octubre y 530.000 menos que en noviembre de 2024.

Particularmente afectadas se vieron las exportaciones por barco a través del mar Negro, que se hundieron un 42 % en noviembre y se quedaron en 910.000 barriles diarios, debido a los recientes ataques ucranianos contra la llamada flota fantasma que sirve para colocar ese petróleo y contra otras instalaciones de hidrocarburos.

Los principales países concernidos por ese descenso fueron India y Turquía, señala la AIE, que subraya igualmente el descalabro del precio al que Moscú coloca su petróleo, de nuevo por efecto de las sanciones internacionales.

Ese precio se redujo en un mes en 8,18 dólares por barril para el petróleo de los Urales a 43,2 dólares y en 5,49 para el ESPO FOB Kozmino a 53,92 dólares.

En el caso del crudo de los Urales, el descuento era de 20 dólares por barril respecto al que se pagaba por el de otros países productores del mar del Norte, y había aumentado a 24 dólares a comienzos de diciembre.

La consecuencia de todo eso se observa en los ingresos que obtuvo Rusia por sus exportaciones de petróleo, que quedaron el mes pasado en 10.970 millones de dólares, 1.920 millones menos que en noviembre y un bajón de 3.590 millones respecto a noviembre de 2024.

Si la comparación se lleva más lejos, la caída es de 11.400 millones respecto a los que obtenía cada mes en el primer trimestre de 2022, cuando los precios del barril se dispararon con el comienzo de la invasión de Ucrania.