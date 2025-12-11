Las ventas del comercio brasileño vuelven a crecer en octubre tras su caída en septiembre

Las ventas del comercio minorista en volumen, además, saltaron un 1,1 % en la comparación con el mismo mes del año pasado, con lo que acumularon un crecimiento del 1,5 % en los diez primeros meses de 2025 y del 1,7 % en los últimos doce meses hasta octubre, según los datos del organismo estatal de estadísticas.

De acuerdo con el IBGE, el crecimiento del sector en octubre con respecto a septiembre fue impulsado por el aumento del 3,2 % en las ventas de equipos y material para oficina, del 1,4 % en las de combustibles y lubrificantes y del 1,0 % en las de muebles y electrodomésticos.

El único de los siete sectores minoristas analizado que registró una reducción de sus ventas fue el de textiles, confecciones y calzados, con un retroceso del 0,3 %.

Pese a la reacción en octubre, las ventas del comercio brasileño vienen sufriendo una desaceleración este año con respecto a las de 2024, cuando el sector cerró con un crecimiento del 4,7%, su mejor resultado en doce años.

La caída de las ventas es atribuida a las altas tasas de intereses del país, en su mayor nivel en las dos últimas décadas, y refleja la desaceleración que sufre la economía brasileña actualmente.

La economía de Brasil, la mayor de América Latina, creció un 3,4 % en 2024 y la previsión de los economistas es que esa tasa se desacelere hasta el 2,25 % en 2025.