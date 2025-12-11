Lima inicia las pruebas de los vagones y locomotoras de su proyecto de tren de cercanías

Las pruebas comenzaron con el desplazamiento, sin pasajeros, de una locomotora y cinco coches desde la estación de Monserrate, en el centro histórico hasta las localidades de Huaycán y Chosica, a unos 45 kilómetros de distancia.

"Comparto con gran felicidad que hoy los trenes hacen su primer recorrido desde Monserrate hasta Chosica y que, por fin, lograremos un paso muy importante para mejorar la forma en que nos movemos en nuestra ciudad capital", declaró el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

La intención del municipio de la capital peruana, donde viven más de 11 millones de personas, es establecer "un sistema de transporte rápido, moderno y seguro" para movilizar, de momento, a más de 12.500 pasajeros diarios "a bajo costo y en menos tiempo", agregó la Municipalidad.

Durante el inicio de las pruebas se presentó un 'Plan de Mantenimiento Preventivo' que se ejecutará a 90 coches y 19 locomotoras para "garantizar que las unidades se encuentren en óptimas condiciones para entrar próximamente en operación".

La Municipalidad también informó que está gestionando la suscripción de un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para dar la cesión en uso de los trenes y avanzar en el desarrollo del proyecto ferroviario.

El proyecto del tren de cercanías ha estado envuelto en una gran polémica desde que fue anunciado por el anterior alcalde de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga, quien renunció al cargo en octubre pasado para postular a la Presidencia de Perú en las elecciones generales del próximo año.

López Aliaga importó desde Estados Unidos 19 locomotoras y 90 vagones con unos cuarenta años de antigüedad, que habían sido desechados por la empresa Caltrain a finales de 2024 y, aunque aseguró que eran una donación, admitió luego que la Municipalidad había pagado más de 24 millones de dólares por ellos.

Algunos medios reportaron que los vagones llegaron a Lima con daños y desperfectos y el entonces alcalde acusó a los periodistas de haber sido ellos quienes los dañaron a propósito.

Tras arribar en dos lotes a Lima, los trenes quedaron en septiembre almacenados en un parque mientras se desarrollaba un fuerte enfrentamiento entre López Aliaga y el entonces ministro de Transportes, César Sandoval, quien cuestionó que se planteara iniciar las operaciones sin contar con los estudios requeridos.

El proyecto contempla establecer un tren de cercanías desde el centro de la ciudad hasta Chosica y, posteriormente, hacia el puerto del Callao, a través de la única vía que atraviesa Lima, que actualmente es usada casi en su totalidad por trenes de carga con minerales procedentes de la cordillera de los Andes.