Los países de la UE siguen negociando las posibilidades de pesca para 2026

En un encuentro que comenzó en Bruselas en la mañana de hoy y que podría prolongarse incluso hasta el sábado, los Veintisiete deben acordar las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo para 2026.

Para algunas poblaciones del Atlántico también se tienen que pactar las capturas de 2027 y 2028.

Fuentes diplomáticas indicaron que en lo referente al Mediterráneo, tanto España como Francia e Italia trabajan juntas "para lograr un posicionamiento común en defensa de los intereses de los pescadores".

Por otro lado, fuentes comunitarias descartaron que esta noche se vaya a lograr un acuerdo y apuntaron que el objetivo es conseguir el pacto a última hora de la tarde del viernes o durante la noche.

Agregaron que los "expertos" están negociando en diferentes reuniones en las que participan la Comisión Europea, los Estados miembros y la presidencia del Consejo de la UE, que ahora ocupa Dinamarca.

A su llegada a la reunión esta mañana, el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, afirmó que la propuesta de la Comisión, que contempla que la flota española del Mediterráneo salga a faenar 9,7 días al año, "parece de otro planeta", y aseguró que España intentaría conseguir más jornadas de pesca que el año pasado.

"La propuesta de la Comisión parece de otro planeta. Hacerle a alguien una propuesta de nueve días es como enviarlo a casa y eso es técnicamente lo que leído estrictamente, jurídicamente, supone la propuesta de la Comisión", declaró.

"Ese grado de irrealidad conduce a algunos a pensar que en realidad esto es un teatro y después habrá un resultado que pueda ser más positivo. Quiero ser muy realista: esta es una tarea dificilísima", comentó sobre la negociación.

En el Mediterráneo, el Ejecutivo comunitario ha propuesto que cada buque de la flota pesquera española salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025.

En 2025 y en 2026, esa cifra inicial de días de pesca se puede elevar si se aplican medidas respetuosas con el ecosistema marino, como el uso de redes específicas que provocan menos daños en el mar.

Sin embargo, el modo de aplicar ese mecanismo de compensación ha cambiado en la propuesta de 2026 frente a lo pactado para este 2025.

Lo pactado en 2024 para la pesca de 2025 permitía elegir una serie de medidas de compensación dentro de un catálogo y escogiendo unas u otras, pero no todas, se podía llegar a una cifra de días de pesca similar a la del año pasado.

No obstante, en la propuesta para la pesca en 2026, para alcanzar una cifra de días de pesca algo por encima de las 100 jornadas es necesario aplicar todas las medidas propuestas.

Planas se refirió hoy a la decisión de España de conceder trece días adicionales de pesca a la flota del Mediterráneo para la campaña de Navidad de 2025.

Con esa medida, los 557 barcos del Mediterráneo que componen la flota de arrastre tendrán un total de 7.339 días anuales de faena este 2025, lo que equivale a unas 143 jornadas anuales por buque, la cifra de 2024.

"Lo hemos hecho, y con la misma determinación vamos a luchar por que este año consigamos más días de posibilidades de pesca que el año pasado", comentó.

"Este año habíamos logrado en la negociación de diciembre del año pasado 130 días (de pesca), pero también yo alcancé un acuerdo con el comisario (europeo de Pesca): que si los datos científicos eran, como han sido, más positivos que los anteriores, podríamos equiparar el resultado final del año 2024. Por tanto, es la razón por la que dicté la resolución correspondiente para elevar a 143", explicó.

Menor preocupación hay por las propuestas de Bruselas para el Atlántico.

"La merluza sur, vamos a mantener las 17.445 toneladas del año anterior, lo cual es una magnífica noticia porque significa no solo por volumen, sino también por precio de mercado, una de las capturas más valoradas", dijo Planas.

Afirmó que "globalmente" la situación la ve "con espíritu positivo", pero reconoció que España tiene "un par de problemas que va a intentar solucionar", en referencia a "uno de estrangulamiento en relación con el abadejo" y otro sobre la cigala del Golfo de Cádiz.