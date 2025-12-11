Los sindicatos colombianos piden que incremento del salario mínimo sea de dos dígitos

"El 16 % es movible, pero depende de lo que digan los empresarios", dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, en una rueda de prensa.

Arias criticó que el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, Jaime Alberto Cabal, haya manifestado que la propuesta de los gremios es "generosa", cuando llega a la mitad de lo que aspiran los sindicatos.

Las declaraciones se producen en medio de la negociación tripartita entre Gobierno, sindicatos y representantes del sector empresarial, que comenzó el martes con propuestas distantes para fijar el salario mínimo del próximo año.

Actualmente, el salario mínimo colombiano es de 1.423.500 pesos (unos 372 dólares), más el auxilio de transporte de 200.000 pesos (unos 53 dólares)

En la instalación de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, los sindicatos plantearon un aumento del 16 %, mientras que los empresarios propusieron un alza del 7,21 %, según informó el Ministerio de Trabajo.

"Mientras los empresarios no se muevan, nosotros no nos moveremos", agregó Arias, quien recordó que, si no hay consenso, el Gobierno fijará el salario mínimo por decreto a más tardar el próximo 30 de diciembre.

Con el incremento del 16 % solicitado por las centrales obreras, el salario mínimo quedaría en 1.650.680 pesos (unos 427,7 dólares).

En contraste, la propuesta empresarial llevaría el salario a 1.525.598 pesos (unos 395,2 dólares).

Pese a la amplia brecha entre las posiciones, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha manifestado confianza en que pueda lograrse un acuerdo "satisfactorio para las tres partes", en especial para los trabajadores.