'Lux' de Rosalía, el segundo mejor albúm del año, según la revista Billboard

"Tras MOTOMAMI (2022), que abrió las puertas a un universo fascinante y caótico de autoexpresión, LUX es un estudio de ascensión", asegura la prestigiosa revista sobre el cuarto álbum de Rosalía, que "trasciende el caos de su obra anterior y se adentra en el vasto y casi inalcanzable reino de lo divino".

"Interpretado en 13 idiomas diferentes, LUX se despliega como una épica sinfónica de 15 temas, grabados con la Orquesta Sinfónica de Londres y realzados por un elenco de colaboradores", destaca la publicación especializada.

Para Billboard, "LUX difumina las fronteras entre lo sagrado y lo profano, lo clásico y lo contemporáneo. Aunque de tendencia espiritual, el álbum no intenta responder a las preguntas más importantes. En cambio, Rosalía deja a los oyentes asombrados por la audacia de su visión, incluso al ser capaz de plantearlas de forma convincente".

Rosalía publicó el nuevo álbum, también considerado uno de los mejores del año por The New York Times, el pasado 27 de octubre y lo adelantó con el tema 'Berghain', una canción que rompe con todo lo que había grabado anteriormente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy