Machado pide ayuda a los países democráticos para bloquear los ingresos de Maduro

En una rueda de prensa desde Oslo, subrayó que el "régimen" de Maduro "se apoya en regímenes totalitarios para atacar a millones de venezolanos", y pidió al mundo ayuda para bloquear el ingreso de los recursos que soportan dicha estructura.

Machado añadió que Maduro se apoya en "sistemas criminales" y que se necesita que las democracias del mundo respalden a los ciudadanos de Venezuela.

La líder opositora hizo estas declaraciones un día después de que el Comité Noruego del Nobel celebrara la gala de entrega de su galardón, a la que ella no llegó a tiempo.

"Estar aquí hoy es una prueba de lo que la voluntad de la gente, la valentía y el amor es capaz de conseguir. Llegué un poco tarde, pero estoy aquí", añadió Machado, que dijo que intentará volver a su país "lo antes posible", aunque todavía no sabe cuándo.

