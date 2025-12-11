Maduro baila al ritmo de 'No war, yes peace', en medio de las tensiones con EE.UU.

Durante una visita a una comuna en Caracas, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario volvió a recurrir al inglés para sus consignas, que han sido grabadas con su voz y mezcladas en una grabación musical electrónica.

Junto a los asistentes al evento, entre los que, dijo, había estadounidenses, Maduro pausó su discurso para bailar al ritmo de su propia voz y palabras.

"No blood for oil", "No war for oil", "Not crazy war", son algunos de los mensajes que ha repetido en las últimas semanas y fueron incluidos en la canción.

La letra también incluye las frases en español: "No queremos una guerra en el Caribe y Suramérica" y "No a la guerra loca".

Maduro ha recurrido al inglés en su discurso en varias oportunidades para dirigirse a Estados Unidos. Ha cantado canciones como 'Imagine' de John Lennon, ha bailado al ritmo de 'Don't Worry, Be Happy', ha pedido "peace, peace, peace", ha declarado "victory forever" y ha afirmado que está dispuesto a hablar "face to face" si hay negociación.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar aeronaval desde agosto en el sur del Caribe. Las tensiones han escalado con varios sobrevuelos de aeronaves de EE.UU. sobre aguas venezolanas y ataques a embarcaciones presuntamente cargadas con drogas en aguas internacionales desde septiembre, en los que han muerto al menos a 87 personas.

El miércoles, las fuerzas estadounidenses interceptaron y confiscaron un buque de nombre Skipper, que navegaba con falsa bandera, por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, según The New York Times.

Trump afirmó, en una entrevista publicada este martes, que Maduro tiene los días "contados" y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela, donde altas figuras del chavismo, por su parte, reiteraron que la nación suramericana está dispuesta a "luchar".