María Corina Machado agradece a Panamá por su "apoyo extraordinario"

"Gracias a todo Panamá. El apoyo ha sido extraordinario para todos los venezolanos. Empezando porque nuestras actas (de las pasadas elecciones en Venezuela) están en Panamá resguardadas", señaló Machado en Oslo al reunirse con Mulino, según informa un comunicado de la presidencia panameña.

La Premio Nobel de la Paz 2025 agregó que "eso ha sido para los venezolanos una demostración de la confianza profunda que hay entre" ambas naciones: "es un pasado y un futuro común” y reiteró que Mulino ha sido de sus primeros apoyos.

"Y ahora, cuando nos está apoyando el mundo entero, imagínense lo que esto significa. Estamos muy agradecidos a todo el pueblo de Panamá y por supuesto al presidente Mulino", detalló Machado, quien recibió de la mano del mandatario y la primera dama el vestido que tendría que haber usado durante la ceremonia del galardón, a la que no llegó a tiempo.

Mulino, por su parte, señaló que "América Latina tiene un gran futuro en democracia"

"Aquellos países que tenemos democracia estamos haciendo un esfuerzo tremendo siempre para reforzarla y tenemos esperanza siempre de vida mejor. En dictadura no hay para donde coger, es dictadura o dictadura. Represión y represión. Para nosotros, y lo estamos viendo; todos los países de América Latina que vivimos en democracia estamos resurgiendo en positivo y eso es fabuloso. Y ahora lo de María Corina es un reconocimiento a todo ello", sostuvo el mandatario panameño al despedirse de Machado.

Machado arribó sobre las 21:58 GMT del miércoles a Oslo, tras salir de Venezuela con apoyo de EE.UU., para recibir el Premio Nobel de la Paz, una ceremonia a la que no logró acudir a tiempo y, en su lugar, su hija recogió el galardón.

El Gobierno panameño ha dado su apoyo a Machado y González Urrutia tras las elecciones de 2024 que los opositores aseguran haber ganado mientras que el ente electoral oficial dio por triunfador a Nicolás Maduro. Así, las actas que darían la victoria a González Urrutia se guardan en el país centroamericano.