Más de 100.000 empresas se crearon en Perú en el tercer trimestre de 2025

En el mismo trimestre también se redujo en 41,7 % el número de empresas que se dieron de baja o cerraron sus actividades, que se cifró en 50.879 compañías.

Asimismo, en ese mismo periodo, un total de 3.376.912 empresas se encontraban activas y registradas en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos, una cifra menor en 2 % respecto a 2024, de acuerdo a la información del Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

El informe detalló que el 45,2 % de las compañías creadas se concentró en Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, mientras que el menor número estuvo en Alojamiento (0,7 %).

En la capital Lima, se crearon 36.742 firmas, que representaron el 36 % del total a nivel nacional.

Por su parte, las personas naturales con negocio representaron el 64,3 % de los nuevos propietarios, seguidas por las sociedades anónimas (16 %) y las empresas individuales de responsabilidad limitada (12,4 %).

Igualmente, el 53 % de los negocios creados por personas naturales son conducidos por mujeres y su actividad mayoritaria son los salones de belleza (72,6 %), el comercio al por mayor (64 %), las actividades de atención de la salud humana (63 %), o los servicios de comida y bebidas (63 %).

En tanto, los hombres conducen el 81 % de las empresas de construcción, el 78,9 % de las empresas de explotación de minas y canteras, el 78,5 % de las empresas de transporte y almacenamiento, y el 72,8 % de las compañías de venta y reparación de vehículos.