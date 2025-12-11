Más de 146.000 refugiados afganos regresaron en las últimas semanas desde Pakistán e Irán

“Entre ellos, 77.052 personas regresaron desde Pakistán, 68.266 desde Irán y 834 desde Turquía”, indicó el ministerio del Gobierno de facto talibán en un comunicado este jueves.

El aumento de los retornos se produce mientras Pakistán continúa su campaña nacional de detención y deportación forzada de afganos indocumentados y cuando las autoridades iraníes también han reforzado los controles fronterizos, resultando en expulsiones masivas diarias.

El ministerio agregó que más de doscientos afganos detenidos en el extranjero fueron recientemente liberados y repatriados. “Esta semana, 228 migrantes afganos detenidos fueron liberados de prisiones en Irak y Pakistán y regresaron al país”, confirmó.

Según los Departamentos de Transferencias del Ministerio, 224 migrantes afganos fueron liberados a través del paso fronterizo de Spin Boldak, entre Pakistán y Afganistán, tras pasar dos meses en prisiones paquistaníes, mientras que otros cuatro regresaron por Nimroz después de cumplir tres meses de detención en Irak.

La situación en Afganistán sigue siendo precaria: nueve de cada diez personas viven en la pobreza y la combinación de crisis económica, desempleo y debilitamiento de los servicios públicos deja a millones vulnerables. En total, más de 2,2 millones de personas han regresado este año desde Pakistán e Irán, en un contexto agravado por recientes terremotos y otras emergencias internas.

Desde octubre de 2023, el Gobierno paquistaní aplica el Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales (IFRP), que contempla la expulsión de afganos sin documentación o con permisos temporales. Según Islamabad, casi 1,8 millones han sido repatriados desde el inicio del plan y en la fase actual están afectados más de 1,4 millones de refugiados con Tarjeta de Prueba de Registro (PoR).