Más de 3 millones de trabajadores se han unido a la huelga en Portugal, dice un sindicato

El secretario general de la CGTP-IN, Tiago Oliveira, ofreció datos sobre el seguimiento de la huelga en una rueda de prensa en Lisboa y subrayó que está teniendo un impacto "enormísimo" tanto en el sector privado como el público.

Oliveira destacó que esta huelga que es "una de las mayores, si no la mayor de siempre en el país", donde hay más de 5,1 millones de trabajadores, de acuerdo a datos oficiales.

Este día de protesta "es una demostración poderosa de los trabajadores, que rechazan la reforma laboral y las medidas que empeoran sus vidas", dijo Oliveira.

Asimismo, señaló que la participación está siendo "impresionante" en el sector pesquero, industrial, logístico, de transporte, en la sanidad, la educación, la recogida de basura y la administración local, entre otros.

Oliveira puso algunos ejemplos como los puertos de Lisboa y Aveiro, donde afirmó que apenas están registrando movimientos, o en el centro logístico de la empresa española Mercadona en Almeirim, en el centro de Portugal, con un 70 % de adhesión a la huelga.

Sobre las afirmaciones del Gobierno, que ha asegurado que la participación en la huelga está siendo "insignificante", Oliveira remarcó que el Ejecutivo está "desconectado" de la realidad del país y que intenta subestimar el impacto de esta protesta porque tiene una "agenda política propia".

El sindicalista anticipó que el 17 de diciembre la CGTP-IN va a evaluar el resultado de la huelga y la respuesta del Gobierno y partir de ahí va a decidir cómo responder en el futuro.

La huelga general, la primera en doce años en Portugal, comenzó la pasada medianoche y se prolongará durante 24 horas.

Los principales sindicatos del país han convocado esta jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno, que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta derechos como el permiso de lactancia.