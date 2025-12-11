El soldado ruso Konstantín Ektov, de 34 años, que servía en un grupo militar de búsqueda de otros soldados que desertaban del frente ucraniano, fue asesinado a tiros en la región de Zabaikalia, según el diario Gente del Baikal.

El militar fue asesinado al salir de su casa y el tirador fue detenido tres días más tarde, el 14 de noviembre.

El medio digital Chita.ru recibió un vídeo grabado por un soldado llamado Vladímir Popov, también expresidiario, que confesó haber matado a Ektov.

Popov se justificó con que pagó 950.000 rublos a Ektov para que este no le enviara al frente, pero aún así registraron su casa y durante la redada le rompieron una pierna a su madre, señaló.

Ektov, expresidiario, se alistó al ejército en 2023 y sirvió en una compañía de asalto en Ucrania, pero debido a problemas de salud fue enviado de vuelta a Rusia.

Según el diario local, el hombre le había contado a sus amigos que trabajaba buscando a desertores de la guerra y los volvía a enviar al frente.

Ektov no ocultó que las cazas se hacían con el uso de la fuerza contra los prófugos.

Anteriormente, residentes de la zona ya habían denunciado torturas con palizas y descargas eléctricas durante los interrogatorios para averiguar el paradero de los soldados buscados.