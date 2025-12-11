Merz confía en el compromiso de EEUU con la OTAN y que en 2026 haya Tomahawks en Alemania

"No tengo ninguna razón para dudar del compromiso de EE.UU. con la OTAN, no hay nada que apunte a que se vaya a dar marcha atrás a las promesas que nos hemos hecho mutuamente sobre nuestra seguridad", afirmó en una comparecencia conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al ser preguntado si no temía que hubiera una paulatina retirada del aliado transatlántico del continente y que al final no estacionasen los Tomahwaks en Alemania.

Merz recordó que en la cumbre de la OTAN de La Haya los aliados habían asumido compromisos de seguridad entre los que destacó la decisión de los europeos de aumentar el gasto en defensa hasta llevarlo al 5 % del PIB: un 3,5 % en gasto militar propiamente dicho y un 1,5 % en infraestructuras relevantes para la defensa.

"La administración estadounidense ha tenido algunas palabras positivas para la OTAN y algunas palabras críticas. Es algo que analizamos. Lo fundamental es que los europeos tenemos que hacer más por nuestra propia seguridad", afirmó.

Rutte, por su parte, recordó que el deseo de EE.UU. de que los europeos gasten más en defensa es algo que viene prácticamente desde los tiempos de la fundación de la OTAN y de la presidencia de Dwight Eisenhower.

