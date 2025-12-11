México conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

El Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino se conmemora cada año el 29 de noviembre, en cumplimiento a la Resolución 32/40B, adoptada por la Asamblea General de la ONU, el 2 de diciembre de 1977.

En un comunicado, ONU México indicó que la ceremonia fue encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Enrique Ochoa; el coordinador residente de la ONU México, Peter Grohmann; la embajadora del Estado de Palestina en México, Nadya Rasheed, y el profesor y traductor literario del Colegio de México, Shadi Rohana,

"La comunidad internacional tiene una deuda pendiente con el pueblo palestino: asegurar y respetar su derecho a la libre determinación, su derecho a la independencia y la soberanía y su derecho al retorno", dijo Ochoa en su intervención.

Mientras que Grohmann hizo referencia al reciente mensaje pronunciado por el secretario general de la ONU, António Guterres, con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en el que destacó que, si bien "el reciente alto al fuego es un rayo de esperanza", actualmente "es crucial que todas las partes lo respeten plenamente y colaboren de buena fe para buscar soluciones que restablezcan y defiendan el derecho internacional".

Por su parte, la embajadora Rasheed agradeció a la SRE y ONU México expresó que "mientras exista humanidad y solidaridad, Palestina no estará sola; y mientras exista memoria, la justicia encontrará su camino".

Este miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, informó que establecerá la junta de paz de Gaza a inicios de 2026 y que muchos países y organismos internacionales buscan ser parte.

El anuncio llega en medio del acuerdo de paz impulsado por Trump, un plan de 20 puntos aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 17 de noviembre, que prevé una fuerza internacional de estabilización, la creación de una autoridad transicional en Gaza y el compromiso de reconstrucción bajo supervisión internacional.

La fase inicial incluyó el cese de hostilidades, la liberación de rehenes, el retiro parcial de tropas y la promesa de asistencia humanitaria, mientras que la junta de paz funcionará como puente hasta que una autoridad palestina que en el futuro se espera retome el control.

Al menos 379 gazatíes han muerto en estos ataques desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza, según Sanidad. En total, más de 70.300 han perdido la vida desde el inicio de la ofensiva de Israel en octubre de 2023.