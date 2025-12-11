Ministro español de Economía optimista sobre final acuerdo UE-Mercosur antes de fin de año

“Es un acuerdo estratégico para Europa y esperemos, y yo soy optimista, ya lo saben, que este acuerdo se pueda concluir antes de final de año”, indicó Cuerpo a la prensa ene Bruselas, con ocasión de su participación en una reunión de los ministros de Economía de la zona del euro.

Preguntado por qué consecuencias tendría no sellar este pacto para la imagen de Europa, Cuerpo señaló que se lleva 25 años negociando y que ahora “todos estamos pendientes de que pueda llegar a concluirse, especialmente teniendo en cuenta la “importancia estratégica” que tiene y no solo por el impacto comercial, dijo.

Se refirió en concreto a que las empresas europeas puedan tener acceso a más de 200 millones de consumidores pero, además, a que la UE pueda acceder a materias primas de las que no dispone, que puedan “ayudarnos a reducir nuestra dependencia también de otros proveedores”.

En cuanto a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que la UE es débil, el ministro español consideró que “va a ser un buen ejemplo de que Europa puede tomar pasos importantes”.

“Puede seguir avanzando en una agenda propia que le ayude a construir una red de socios importantes, estratégicos y que, por lo tanto, nos ayude de nuevo a ser en este caso más independientes y a llevar a cabo esta enorme estrategia que tenemos de ser un actor relevante, competitivo a nivel mundial”, enfatizó.

El Consejo de la UE (los países) deben decidir sobre la firma del acuerdo, que podría suceder en los márgenes de la cumbre del Mercosur que tendrá lugar en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, en la triple frontera del país con Argentina y Paraguay.