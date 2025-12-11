Mitsotakis dice que Grecia pasó de ser la 'oveja negra' de la UE a liderar el Eurogrupo

"El país que antes era el 'oveja negra' por su bancarrota, ahora se encuentra en la cima del consejo económico de los países más desarrollados del continente, y todo ello gracias a los sacrificios de nuestros conciudadanos", señaló el líder conservador en un comunicado emitido por su oficina.
Mitsotakis felicitó en su mensaje a Pierrakakis, también exministro de Gobernanza Digital y de Educación, y se mostró seguro de que en su nuevo cargo "destacará por su laboriosidad y eficacia".
Paraa el primer ministro griego, su elección al frente del Eurogrupo implica el reconocimiento de la trayectoria económica positiva de Grecia, que ahora gana "aún más confianza" e impulso hacia adelante, además de "un recordatorio más contundente de que las luchas y la perseverancia de todo un pueblo han dado sus frutos".
Y todo esto ocurre precisamente "una década después de que el país se encontrara al borde del abismo, con los bancos cerrados y a punto de abandonar del euro", añadió el jefe del Gobierno griego.
Pierrakakis, informático y politólogo de 42 años, se impuso hoy al viceprimer ministro y titular de Presupuesto belga, Vincent Van Peteghem, que también optaba al puesto tras la inesperada dimisión del ministro irlandés en noviembre.
Fue nombrado ministro de Economía y Finanzas de Grecia el pasado marzo tras una reforma del gabinete de Mitsotakis.
El experto griego asumirá mañana y por un periodo de dos años y medio la jefatura del foro que reúne a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, encargado de coordinar las políticas económicas de sus socios y de dar forma a aquellas iniciativas que afectan solo a los países de la moneda única.