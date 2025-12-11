Mueren ahogados tres inmigrantes al intentar entrar ilegalmente en Croacia desde Bosnia

La Policía recibió una alerta de que una embarcación había volcado en ese río fronterizo a la altura de la ciudad de Slavonski Brod, a unos 180 kilómetros al este de Zagreb.

Los rescatados han sido hospitalizados debido a la hipotermia que han sufrido.

Las autoridades no han dado detalles sobre la nacionalidad de los inmigrantes.

Un ciudadano de Bosnia-Herzegovina ha sido detenida en relación a este suceso, según ha indicado la Policía.

Según datos oficiales, en los primeros cinco meses de 2025 hubo 4.761 cruces ilegales de frontera a Croacia, lo que representa una disminución del 52 % respecto al año anterior.