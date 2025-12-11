Netanyahu denuncia "interferencias" políticas en las pesquisas sobre el 7 de octubre

"Estas figuras permitieron que la anarquía se infiltrara en los sistemas estatales y perjudicara la cohesión del Ejército israelí y los sistemas de seguridad al promover la negativa a servir (en el Ejército). Hoy, intentan influir en la naturaleza de la investigación que examinará los fallos que lideraron en el desastre del 7 de octubre", acusó el mandatario.

Su mensaje se produce después de que el ex jefe del Shin Bet, Ronen Bar, reclamase este martes al Gobierno que establezca una comisión estatal de investigación sobre los fracasos que rodearon el ataque de Hamas del 7 de octubre, lanzando críticas implícitas al primer ministro Benjamin Netanyahu en su primer discurso público desde que dejó su cargo en junio, según recogió el diario israelí The Times of Israel.

Netanyahu sentenció que "se les prohíbe a estas figuras participar en las decisiones y consideraciones que determinarán cómo se investigará el desastre", afirmando que lo contrario constituiría un "claro conflicto de intereses".

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, ya pidió el viernes pasado una investigación externa sobre los fallos de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La decisión se tomó después de que otro equipo de exoficiales de alto rango, liderado por el general Sami Turgeman, realizara una revisión de las investigaciones internas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre los fallos de los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y Hamás secuestró a otras 251 en territorio israelí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, Zamir destituyó este noviembre de la reserva militar a varios generales y altos cargos a los que responsabilizó personalmente del fracaso militar del 7 de octubre.

Netanyahu, en estos más de dos años de ofensiva -que se ha cobrado la vida de más 70.366 palestinos-, se había opuesto a la creación de una comisión estatal de investigación para investigar los fallos de seguridad que se cometieron antes y durante la masacre de Hamás, pese a que la mayoría de la sociedad, como han reflejado las encuestas, se lo exigía.

El Gobierno israelí anunció este noviembre la creación de una comisión de investigación "independiente", que, sin embargo, no será estatal.

Mientras en una comisión estatal los miembros son designados por el presidente del Tribunal Supremo, en esta ocasión será el primer ministro israelí quien se encargue de nombrar el comité ministerial que determinará los plazos y los temas que se investiguen.

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, una organización sin ánimo de lucro apartidista, calificó al futuro comité como "encubridor".

"Se trata de un intento transparente de evitar una investigación genuina e independiente del mayor fracaso en la historia del Estado (de Israel)", sentenció en un comunicado.