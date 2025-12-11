Nueva Jersey declara orden ejecutiva por problemas de distribución de propano

La orden ejecutiva, que entra en vigor este viernes, permite una exención a nivel estatal de las regulaciones sobre las horas de servicio para el transporte de combustible para calefacción residencial.

En virtud de una exención federal disponible durante un estado de emergencia declarado, el tiempo máximo de conducción para los operadores de vehículos comerciales que transportan propano se extiende de 11 a 14 horas, con un período de descanso obligatorio de 10 horas consecutivas entre jornadas de conducción, señaló Murphy en un comunicado.

De acuerdo con la orden ejecutiva, en noviembre de 2025 un corte de energía en una importante refinería de gas y complejo industrial en Marcus Hook, Pensilvania, interrumpió severamente el suministro habitual de propano a las empresas de transporte que lo distribuyen a comercios y residencias.

El incidente en la refinería de gas ha causado que permanezca abierta solo de forma intermitente, lo que provoca un aumento considerable de los tiempos de espera en las terminales de camiones de propano de dicha instalación, así como un aumento significativo del tráfico y de los tiempos de espera en las principales instalaciones de distribución en los estados vecinos, incluido Nueva Jersey; indicó además el gobernador demócrata en su orden ejecutiva.

Se prevé que el aumento de los tiempos de espera para los camiones sumado a las restricciones de horas de servicio impuestas por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas, provoque una escasez de gas propano en Nueva Jersey.

Según indicó el gobernador en la orden, cualquier interrupción significativa en el suministro de propano podría dificultar o imposibilitar que muchos residentes de Nueva Jersey calienten sus hogares.

"A medida que las temperaturas continúan bajando, es fundamental garantizar que todas las personas tengan acceso a un entorno seguro y cálido", afirmó Murphy.

La orden ejecutiva permanecerá en vigor hasta que se determine que la situación de emergencia ha cesado, destacó el gobernador.