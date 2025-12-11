ONG exigen la liberación de líderes indígenas en Guatemala detenidos desde hace 233 días

En octubre de 2023, autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán y otras autoridades indígenas encabezaron 106 días de protestas frente a la sede de la Fiscalía para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, y el respeto de los resultados de las elecciones de 2023, donde resultó electo el presidente Bernardo Arévalo de León.

En un comunicado, firmado por grupos como la Alianza Migrante Nueva Guatemala (Amingua), la Asociación Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIDH), y varias organizaciones internacionales como la canadiense Amandia Radio Collective y Latin American and Caribbean Solidarity Network (LACSN), denunciaron que el Ministerio Público (Fiscalía) ha acusado a Pacheco y Chaclán de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.

Las organizaciones firmantes rechazan estas acusaciones, argumentando que las acciones que motivaron la detención fueron manifestaciones pacíficas y cívicas en defensa de la democracia.

Desde prisión, Pacheco y Chaclán enviaron una carta escrita a mano que fue leída por Carmen Reina, de la organización Otra Guatemala Ya, en la que subrayan que "las manifestaciones pacíficas en defensa de la democracia y la transición de poderes son un derecho constitucional, no terrorismo".

En la misiva, recordaron que los 48 Cantones de Totonicapán representan una autoridad ancestral legítima con más de 500 años de historia.

Las autoridades indígenas privadas de libertad manifestaron el dolor de la separación forzada de sus seres queridos.

"Hemos pasado fechas especiales, cumpleaños de nuestros hijos e hijas, aniversarios de boda. Ahora se vienen fiestas navideñas y nos tienen separados de nuestras familias y nuestras comunidades", indicaron.

Las organizaciones demandaron la libertad inmediata para ambos líderes, la desestimación del proceso penal por falta de delito y la culminación de la criminalización, instando a que se respete la autonomía de los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales.

El comunicado concluye con un mensaje de esperanza para los presos: "Luis Pacheco y Héctor Chaclán, esperamos una pronta libertad. Las familias y los pueblos les extrañan en sus hogares".