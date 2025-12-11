ONG reporta en noviembre 71 violaciones de derechos y dos muertes en cárceles de Cuba

En su última actualización de la situación de las cárceles cubanas, la ONG, con sede en México, advirtió en este sentido que el deterioro de la salud de la población penal cubana es uno de los indicadores "más alarmantes".

En ese apartado, identificó 21 personas cuya salud física o emocional se encuentra en "grave riesgo", tanto por enfermedades o condiciones preexistentes como por situaciones derivadas del entorno carcelario.

Destacó los casos de Masniel Lompui Rodríguez y José Bravo Navarro convictos, respectivamente, en las prisiones Nieves Morejón (centro) y Boniato (Santiago de Cuba), fallecidos en noviembre por "la falta de atención médica oportuna".

Respecto a las 71 violaciones a los derechos de los presos, el CDPC detalló que las más recurrentes fueron los actos de hostigamiento y represión (55), la negación de atención médica (29), los traslados arbitrarios (13), el uso de celdas de castigo (10), las golpizas y torturas físicas (9) y las restricciones a la comunicación.

"Al menos 65 personas -cuatro mujeres y 61 hombres- fueron víctimas de algún tipo de violación, y en total, se documentaron 33 tipos distintos de violaciones a los estándares mínimos de trato", precisó la ONG.

Además volvió a señalar como grupos más vulnerables a las personas privadas de libertad por razones políticas, los afrodescendientes y opositoras.

Entre los centros de reclusión más afectados reporta las prisiones occidentales Combinado del Este y 1580, en La Habana, y Agüica (Matanzas), así como la de provincia Cienfuegos (centro), y Kilo 8, de Camagüey (centro-este).

De acuerdo con la ONG, las condiciones materiales profundizan "la vulnerabilidad" de los prisioneros, en un entorno marcado por "el hacinamiento y la escasez de agua", y la circulación de virus para cuyo tratamiento no hay medicamentos disponibles.

A ello suma que la alimentación es "insuficiente y de muy mala calidad", según el CDPC, que advirtió sobre el desvío de alimentos por parte de guardias, así como un mercado informal de comidas, drogas, bebidas y medicamentos, que operan presos por delitos comunes.

La plataforma aclaró que los eventos de su informe actualizado cada mes representan "solo una parte de lo que ocurre realmente" en las cárceles de la isla, debido a que "la opacidad sistemática del régimen, la censura y la criminalización" de la documentación independiente impiden un registro completo.