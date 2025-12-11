Operativo policial trata de evitar bloqueo contra sacrificio de vacas enfermas en Francia

Los manifestantes, que comenzaron el bloqueo en la mañana del miércoles, ocupan los alrededores de la granja, ubicada en el pueblo de Les Bordes-sur-Arizes, no lejos de los Pirineos, para evitar que se sacrifique al ganado, e impiden el acceso con sus tractores y con troncos de árboles depositados en los caminos a la explotación agrícola afectada por el caso de dermatosis nodular.

Los gendarmes, por su parte, lanzaron una operación policial en la tarde de este jueves con importantes medios, incluidos vehículos blindados.

"Ante los bloqueos en curso y para permitir un acceso seguro a la granja, se han desplegado importantes recursos en la zona de Bordes-sur-Arize", anunció la prefectura en un comunicado, e instó a la "calma y la responsabilidad de todos".

Los manifestantes lanzaron piedras y la Policía disparó granadas de gas lacrimógeno durante varios minutos.

El prefecto de Ariège aseguró que los dos hermanos propietarios del rebaño dieron su acuerdo para el sacrificio de las 207 vacas de la raza rubia de Aquitania, según el protocolo sanitario de lucha contra la enfermedad contagiosa, y denunció la continuación de la acción de los manifestantes.

"Esta noche queda un grupo central de personas que quieren luchar y apelo a la razón. Debemos evitar la confrontación", declaró a los medios el prefecto Hervé Brabant en una conferencia de prensa, al tiempo que pidió a "todos los manifestantes que respeten la voluntad de los agricultores y abandonen la zona pacíficamente".

El prefecto mantuvo que el sacrificio del rebaño "es la mejor solución que podemos ofrecer. Hoy en día, es la única solución que funciona".

"Este es un verdadero lugar de resistencia y espero que se resista el mayor tiempo posible", declaró por su parte Bertrand Venteau, presidente de la Coordinación Rural (CR).

Los sindicatos agrícolas locales y la Cámara de Agricultura de Ariège presentaron el miércoles una propuesta de protocolo experimental al Ministerio de Agricultura, solicitando, entre otras cosas, que solo se sacrifiquen las vacas infectadas.

Aparecida en Francia en junio y no transmisible a los humanos, pero capaz de causar la muerte del ganado, la dermatosis nodular está "bajo control", aseguró el Ministerio de Agricultura, que el martes inició conversaciones sobre la vacunación preventiva del ganado.

La normativa en vigor estipula para frenar la propagación de la enfermedad el sacrificio de todo el rebaño afectado y el establecimiento de zonas reguladas en un radio de 50 kilómetros alrededor del brote de enfermedades no transmisibles.

Dentro de ese perímetro, se prohíbe o restringe el movimiento del ganado y se vacuna a los animales.

Mañana viernes está previsto el sacrificio de otro rebaño en Altos Pirineos, según anunció hoy el prefecto de ese departamento, Jean Salomon, concretamente en el pueblo de Luby-Betmont, donde varias decenas de ganaderos también se han movilizado para evitar la intervención de los servicios veterinarios.

El Ministerio de Agricultura aseguró que la enfermedad está bajo control.