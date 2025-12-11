Países de la ALBA exigen "restitución inmediata" del buque confiscado por Estados Unidos

En un comunicado, la alianza -integrada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, este último país suspendido- denunció que este hecho "constituye una violación gravísima del derecho internacional" y un "ataque directo" contra la soberanía venezolana.

A su juicio, la confiscación del buque se suma al "despojo criminal" de la filial de Pdvsa en Estados Unidos Citgo -que está bajo una subasta organizada por un tribunal estadounidense para pagar a los acreedores del Estado venezolano-, lo que para el bloque "revela una estrategia de saqueo destinada a apropiarse de los recursos energéticos" del país suramericano.

En este contexto, la ALBA rechazó con "absoluta firmeza" lo que calificó de "agresión imperial" y ratificó su "respaldo total" al "pueblo y Gobierno de Venezuela".

Asimismo, exhortó a los organismos multilaterales, regionales y globales a "pronunciarse con urgencia ante esta violación abierta de la legalidad internacional".

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las cosas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas, que se mantiene desde agosto por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe, visto por Venezuela como una "amenaza".

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad", declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

El petrolero confiscado por Estados Unidos enarbolaba falsamente una bandera de Guyana, país vecino a Venezuela que ha dado su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Según un comunicado del Departamento de Administración Marítima de Guyana (Marad, en inglés), el petrolero Skipper "no está registrado" en ese país.