Pakistán condena a 14 años a exjefe de inteligencia y rival del líder del Ejército

“Tras largos y laboriosos procedimientos legales, el acusado ha sido declarado culpable de todos los cargos y condenado a 14 años de prisión rigurosa por el tribunal, sentencia que fue promulgada el 11 de diciembre de 2025”, según un comunicado emitido este jueves por el Ejército paquistaní.

El estamento militar informó de que el antiguo teniente general fue declarado culpable de la violación de la Ley de Secretos Oficiales perjudicial para los intereses del Estado, participar en actividades políticas y el abuso de autoridad y recursos gubernamentales.

La condena es vinculada por medios y analistas independientes como un castigo sin precedentes contra un rival del jefe del Ejército, Asim Munir. El historial de ambos oficiales está entrelazado desde que Hameed sucedió a Munir como jefe del ISI en 2019, después de que el entonces primer ministro, Imran Khan, destituyera a Munir tras solo ocho meses en el cargo.

Hameed, que fue visto como un potencial jefe del Ejército cuando Khan estaba en el poder, dirigió la principal agencia de espionaje del país (ISI) durante su administración, de 2019 a 2021.

La relación entre Khan y Hameed se volvió un símbolo del desafío a la estructura de poder tradicional de Pakistán. El ex primer ministro fue destituido en 2022 tras perder el respaldo de la cúpula militar, un conflicto que se profundizó por el control sobre los nombramientos dentro del ISI. La condena a Hameed es interpretada como la eliminación de un foco de lealtad a Khan dentro de las filas castrenses.

El proceso de la Corte Marcial General de Campo se inició contra Hameed en agosto de 2024 y se prolongó por 15 meses. El Ejército ya había indicado que, en relación con el caso de Hameed, otros tres oficiales retirados también se encuentran bajo custodia militar por acciones "perjudiciales para la disciplina militar".