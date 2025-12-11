Perú recibe segundo lote de helicópteros Black Hawk donados por Estados Unidos

Los helicópteros llegaron el miércoles a la ciudad de Pucallpa, capital de la región amazónica de Ucayali, después de haber recibido en la misma urbe un primer lote de tres naves en mayo pasado, indicaron medios locales.

Un portavoz de la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Lima comentó con periodistas peruanos que las naves están dirigidas a reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico.

Agregó que la entrega de los helicópteros Black Hawk es gradual y que el tercer lote llegará el próximo año.

"Estamos en un periodo de transición de cinco años de transferir gradualmente al Perú la plena responsabilidad operativa, administrativa y financiera de esta flota", dijo el portavoz citado por la emisora RPP.

Explicó que Estados Unidos continuará brindando la capacitación, mantenimiento y el apoyo necesario para el desarrollo de esas operaciones.

La embajada de EE.UU. ha dictado la capacitación para los mecánicos para garantizar el mantenimiento de las naves.

La misma fuente comentó que en 2025 se ha erradicado más de 35.374 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca, el insumo de la cocaína, en las regiones selváticas de Loreto, San Martín, Ucayali y Amazonas, y que en 40 años de cooperación bilateral esa cifra se elevó a 483.000 hectáreas erradicadas.

En este año, Estados Unidos contribuyó con más de 25 millones de dólares para las labores de erradicación de cultivos ilícitos de coca y el apoyo aéreo para los operativos de interdicción contra las avionetas que ingresan al espacio aéreo de Perú en forma clandestina para sacar droga, indicó el portavoz.

De acuerdo al último informe de Monitoreo de Cultivos de Coca de 2024, la superficie cultivada con hoja de coca en Perú se redujo a 89.755 hectáreas, unas 3.000 hectáreas menos que el año anterior, y al menos nueve zonas del país reportaron reducciones sostenidas como Ucayali (-8 %) y Ayacucho (-6 %).

La donación de estas aeronaves UH-60 Sikorsky ‘Black Hawk’ fue revelada por la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025) el 28 de julio del año pasado, durante su discurso anual ante el Congreso por las fiestas de independencia de Perú.

La destituida gobernante detalló en ese momento que las aeronaves serían entregadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) para las operaciones contra el tráfico ilícito de drogas, y que los componentes del equipo de apoyo incluyen repuestos, herramientas, capacitación y entrenamiento para los pilotos y el personal de mantenimiento.