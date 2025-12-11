Planas celebra el acuerdo en la UE para apoyar al sector del vino

"Es muy importante (el acuerdo) porque nos encontramos en un momento peculiar derivado de las condiciones climáticas, pero también geopolíticas y también del consumo dentro del sector del vino y, por tanto, el que flexibilicemos los mecanismos financieros para el apoyo al sector, nos parece absolutamente fundamental", declaró a su llegada a la reunión de titulares de Agricultura de los Veintisiete que se celebra en Bruselas.

Según el acuerdo, los Estados miembros podrán apoyar medidas como el arranque de vides excedentes para evitar el exceso de oferta y mantener la estabilidad del mercado.

También se elimina la fecha límite para el régimen de derechos de plantación y, en su lugar, se introduce un periodo de revisión de 10 años.

Los países, asimismo, podrán incrementar el apoyo de la UE para las inversiones relacionadas con el clima, incluida la mitigación y adaptación hasta el 80 % de los costes elegibles.

El acuerdo, igualmente, contempla que los productores de vino puedan recibir apoyo específico para desarrollar iniciativas de enoturismo.

Del mismo modo, Planas celebró hoy el acuerdo sobre las nuevas técnicas genómicas alcanzado en la UE la semana pasada.

"Creo que es fundamental (...) y que es una gran oportunidad el que hayamos alcanzado este acuerdo, y ahora tenemos que completarlo y, evidentemente, que esté pronto en el Diario Oficial de la Unión Europea", apuntó.

Los negociadores del Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea llegaron la semana pasada a un acuerdo provisional para permitir el cultivo y la comercialización de plantas obtenidas a través de las llamadas nuevas técnicas genómicas.

Estas técnicas, a diferencia de otros métodos de modificación genética (OGM) estrictamente regulados en la UE, consisten en alterar una parte del ADN de la planta sin introducir material genético de otra. De esta manera, se considera que dicha modificación podría ocurrir en la naturaleza o mediante técnicas de cultivo convencionales.

Por otro lado, el ministro español dijo estar "bastante sorprendido" por las propuestas presupuestarias de la Comisión Europea en el ámbito de la pesca "por la cuantía, pero también por la estructura".

Aseguró que en una carta enviada por la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, al Parlamento Europeo ante las críticas de esa cámara a los planes presupuestarios del Ejecutivo comunitario, "aparecen identificados los 2.000 millones, pero no aparece claro para qué son, si son para pesca, para pesca y océanos".

"Aparte, es un tercio de lo que teníamos en el actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, con lo cual nosotros no estamos satisfechos, y seré particularmente beligerante en este punto", añadió.