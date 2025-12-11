Planas ve "magnífico" que se mantengan las posibilidades de pesca de merluza sur en 2026

"La merluza sur, vamos a mantener las 17.445 toneladas del año anterior, lo cual es una magnífica noticia porque significa no solo por volumen, sino también por precio de mercado, una de las capturas más valoradas", declaró Planas a su llegada a la reunión de titulares de Pesca de los Veintisiete que comenzó hoy en Bruselas.

En ese encuentro, los ministros de los Veintisiete deben acordar las posibilidades de pesca de 2026 en las aguas comunitarias del Atlántico y en el Mediterráneo. Para algunas poblaciones del Atlántico, también se pactarán las capturas de 2027 y 2028.

Planas agregó que en otras especies del Atlántico, Bruselas propone "pequeños incrementos y pequeños decrementos", pero afirmó que "globalmente" la situación la ve "con espíritu positivo".

No obstante, reconoció que España tiene "un par de problemas que va a intentar solucionar", en referencia a "uno de estrangulamiento en relación con el abadejo" y otro sobre la cigala del Golfo de Cádiz.

Sobre esa segunda especie, admitió que el asunto es "muy complicado porque el informe científico en ese sentido es muy preciso y negativo para nuestros intereses".

Por otro lado, sobre el acuerdo que la UE ha cerrado con el Reino Unido para las posibilidades de pesca de 2026, consideró que el resultado "globalmente es bastante positivo".

En cuanto a Noruega, indicó que las negociaciones han concluido o van a concluir hoy y que España está muy interesada por las capturas en ese país, también en Svalbard. Mencionó en concreto el bacalao.

Sobre la relación con los estados costeros (Reino Unido, Noruega, Islandia, Groenlandia, Islas Feroe), Planas aseguró que está "indignado por la situación de la fijación unilateral de cuotas" por parte de esos países.

"Ahí tenemos que hacer algo porque tanto en caballa como en bacaladilla hay un problema y un problema que tenemos que solucionar porque de nada vale que nosotros reduzcamos (...) hasta un 70 % nuestras capturas cuando otros no siguen la misma línea de actuación", aseveró.

Añadió que España "va a ser muy firme con la Comisión al respecto" y se mostró convencido de que "después de hablar con muchos colegas, otros Estados miembros también lo van a ser".

Por lo que se refiere a la Organización de Pesca del Atlántico Noroeste, celebró "muy buenas noticias" porque se aumentan las capturas de bacalao. Sobre el fletán negro, dijo que se consigue "mantener nuestra presencia y nuestras cuotas".

En cuanto a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, recordó que en la reciente reunión celebrada en Sevilla la cuota de la Unión Europea y, "por tanto, de España", se incrementó un 17 %.

"Lo que España defiende, que es lo que está sobre la mesa, es que el reparto interno entre Estados miembros se mantenga como hasta ahora, lo que para nosotros supondría un incremento bastante sustantivo", explicó, pero aclaró que en la reunión que comenzó hoy en Bruselas no se decide el reparto en España, sino en la UE.

"Posteriormente, y ha habido varias reuniones de la Secretaría General de Pesca con las comunidades autónomas y con el sector, veremos cómo dividimos lo que en principio será un buen resultado", añadió.