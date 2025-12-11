Polonia arresta a alto cargo ruso del Hermitage por destrucción de patrimonio en Ucrania

En un comunicado publicado hoy, la Agencia de Seguridad Interior polaca (ABW) confirmó que el detenido, Alexandr B., estaba en Varsovia como etapa intermedia en un viaje entre Ámsterdam y Belgrado, y que permanecerá en arresto preventivo durante 40 días.

Por su parte, el fiscal Piotr Antoni Skiba, portavoz de la Fiscalía del Distrito de Varsovia, confirmó que la detención tiene como objetivo "garantizar la tramitación rápida y eficiente de los procedimientos de extradición", ya que Kiev ha confirmado su intención de solicitar la entrega del académico en los próximos días.

La Fiscalía ucraniana le acusa de destrucción intencionada, ilegal y parcial de un sitio de patrimonio cultural, un delito que constituye un monumento de importancia nacional.

Alexandr B., quien fue jefe de la Sección de Arqueología Antigua de la Región Norte del Mar Negro del Instituto Federal de Cultura del Hermitage, está acusado por Ucrania de realizar excavaciones ilegales en el yacimiento arqueológico de una antigua colonia griega en Kerch, Crimea.

Según la fiscalía de Ucrania, el detenido causó además destrozos valorados en más de cuatro millones de euros, y trató de apropiarse de 34 monedas de oro del siglo IV a. d. C. con la intención de llevárselas al Museo del Hermitage.

Los delitos imputados al ciudadano ruso pueden acarrear una pena de uno a diez años de cárcel.

El fiscal Skiba informó que, durante el interrogatorio en la Fiscalía de Distrito de Varsovia, Alexandr B. "se negó a dar explicaciones".