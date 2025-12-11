Prisión preventiva para periodista en Turquía por decir que "ser de derechas es un delito"

Aysever, un periodista de 54 años, conocido por sus posiciones izquierdistas y habitual tertuliano de emisoras de la oposición turca, con 1,5 millones de seguidores en las redes sociales, fue detenido el miércoles a raíz de un monólogo suyo, difundido en vídeo en su canal de Youtube.

"Ser de derechas es un delito. Si eres de derechas, eres amoral. El derechista no tiene criterio, no tiene conciencia. Una persona con conciencia es de izquierdas", afirmaba Aysever en la filmación.

La Fiscalía consideró estas afirmaciones constitutivas de un delito de odio, tipificado por el artículo 216 del código penal turco, que castiga con penas de 1 a 3 años de cárcel el acto de "incitar al rechazo o la enemistad contra una clase social o un grupo étnico, religioso o regional, si con ello se provoca un obvio peligro desde el punto de vista del orden público".

La citada ley se ha empleado en los últimos años con frecuencia en Turquía para llevar a juicio a periodistas, caricaturistas o artistas críticos con la visión política conservadora e islamista del Gobierno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Numerosos periodistas turcos han expresado hoy en redes sociales su rechazo a la medida de prisión preventiva impuesta a Aysever, muchos de ellos distanciándose de sus opiniones, pero subrayando la importancia de la libertad de expresión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Decir tonterías no es un delito que merezca prisión", escribió en la red X la periodista Nevsin Mengu, también crítica con el Gobierno.

Desde hace varios años, las autoridades turcas ejercen gran presión sobre medios independientes, llevando a juicio a periodistas por sus opiniones expresadas y multando a las emisoras, algo que ha deteriorado la situación de la libertad de prensa en el país, según expertos y oenegés.

Turquía se sitúa en el puesto 159 de 180 países en la lista de libertad de prensa de la organización Reporteros sin Fronteras.