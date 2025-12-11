Producción de crudo venezolano sube un 0,8 % en noviembre hasta 1.142 millones de barriles

Sin embargo, fuentes secundarias (institutos independientes) calculan una caída del 2,8 %, hasta los 934.000 barriles por día, es decir, 27.000 menos, según señala también el informe.

El Gobierno venezolano insiste en que la actividad petrolera, el principal motor económico del país, sigue en crecimiento pese a lo que denuncia como el "bloqueo criminal" de Estados Unidos.

Según cifras oficiales, la producción de crudo superó, en enero de este año, el millón de barriles por primera vez desde junio de 2019, al bombear 1.031.000 barriles diarios.

El martes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que, pese a "tantos sabotajes y maldades", la industria petrolera registra un crecimiento del 18,6 % respecto a 2024, y prevé que la actividad aumente un "mínimo del 15 %" el próximo año.

El mandatario estima que el producto interno bruto (PIB) de su país crezca un 9 % en 2025 a pesar de lo que llamó un "contexto permanente de agresión económica".

El pasado mes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que la economía venezolana se ha mantenido "imperturbable" a pesar del despliegue militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana, algo que, a juicio de la funcionaria, "ningún país aguanta".

Si bien EE.UU. asegura que su presencia militar en la región tiene como objetivo combatir el narcotráfico, Caracas insiste en que Washington busca un cambio de régimen y "hacerse de los recursos energéticos de Venezuela", entre ellos, el petróleo.

Este miércoles, el Ejecutivo de Maduro calificó como un "robo descarado" la anunciada confiscación por parte de EE.UU. de un buque petrolero frente a las costas del país suramericano, y advirtió que acudirá a instancias internacionales para denunciar "este grave crimen internacional".