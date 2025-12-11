Registran la sede de la aerolínea española Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales

Según informan a EFE fuentes de la investigación, los agentes han entrado en la sede de esta empresa en una actuación que se mantiene bajo secreto.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige esta operación, investigó anteriormente el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

La magistrada instructora entendió que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito y descartó que se cometieran malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas del partido de la oposición PP, el ultraderechista Vox y Manos Limpias, una asociación vinculada a la ultraderecha.

Las diligencias, abiertas contra el que fuera presidente en funciones del conglomerado público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lara, y el consejo de administración, se centraron en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno español que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Este registro coincide temporalmente con otra operación en la que también estaría implicado otro expresidente de la SEPI por sus supuestos vínculos con una trama de corrupción que ha salpicado al Gobierno socialista y ha llevado a prisión a un exministro.