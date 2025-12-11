Renuncia el ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua tras 106 días en el cargo

A través de un acuerdo presidencial, los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, aceptaron la renuncia de Mojica Aguirre en el cargo de titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a través de otro acuerdo presidencial nombraron a Nicolás Espinoza Rivera en el cargo de viceministro de esa cartera.

La pareja presidencial autorizó al nuevo viceministro a que, entre sus competencias, firme "todos los documentos relacionados a la Administración de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público".

Mojica Aguirre, hijo del exjefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua y ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica Obregón, había reemplazado en el cargo a Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine, quien estuvo al frente del ministerio desde junio de 2024 y se retiró por jubilación.

Desde 2012 hasta junio de 2024, el ministro de Hacienda y Crédito Público fue Iván Acosta, quien renunció a su cargo tras ser sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos por ayudar a "reprimir y desmantelar las instituciones democráticas" en Nicaragua.

En mayo de 2020, Estados Unidos sancionó a Acosta por supuestamente participar en actos de corrupción y por ayudar a "silenciar" las voces prodemocráticas en el país centroamericano.

EE.UU. responsabilizó a Acosta "de haber coordinado las financias del régimen para dar prioridad a la represión, evitar reformas democráticas y la toma de responsabilidad por violaciones de derechos humanos".

En mayo de 2020, Ortega le retiró los poderes a Acosta como su ministro de Hacienda para esquivar las sanciones de Estados Unidos, aunque lo mantuvo en el cargo hasta 2024.

En su lugar, Ortega nombró entonces a Gallardo Palaviccine, quien era el viceministro de esa cartera y ex dirigente sindical.