Retirados paneles sobre soldados negros en cementerio de Países Bajos por temor a Trump

Correos internos publicados a petición de la agencia internacional de noticias judía JTA muestran que los paneles, dedicados a homenajear a los soldados negros, incluidos los 174 enterrados en el cementerio en cuestión, fueron apartados en marzo por decisión de la Comisión Estadounidense de Monumentos de Batalla (ABMC), responsable del lugar.

Del intercambio de misivas publicado se desprende que el entonces presidente de la ABMC, Charles Djou, ordenó revisar cualquier contenido que pudiera “provocar problemas”, dado el contexto de los decretos del Gobierno de Donald Trump contra iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión.

Uno de los paneles, que explicaba la segregación racial en el Ejército de Estados Unidos durante la guerra, fue señalado como especialmente sensible, y, según un mensaje interno, Djou justificó la decisión como un modo de “evitar la ira del Gobierno” de Trump, pese a que la ABMC no estaba sujeta al decreto presidencial.

No fue hasta noviembre que el diario neerlandés NRC informó de la retirada de los paneles, pero la indignación nacional fue inmediata en Países Bajos.

Las autoridades locales neerlandesas reclaman que los paneles vuelvan a instalarse en el centro de visitantes del cementerio y recuerdan que los soldados afroamericanos no solo combatieron al fascismo, sino que también trabajaron en condiciones duras como sepultureros de miles de militares fallecidos y “querían la igualdad racial en Estados Unidos”, subrayó el veterano Robert Gray.

Para muchos vecinos, que desde 1945 cuidan las tumbas del cementerio como gesto de gratitud, la retirada supone un intento de borrar un capítulo doloroso de la historia neerlandesa. "Es una profanación total”, señaló Gray.

Las críticas han llevado a la creación de un comité independiente en la provincia de Limburgo para estudiar alternativas que garanticen una conmemoración permanente del papel de los soldados afroamericanos.

El cementerio de Margraten, creado en 1944 y cedido en préstamo a Estados Unidos, acoge a unos 8.300 soldados estadounidenses fallecidos durante la liberación del sureste neerlandés tras la Segunda Guerra Mundial, mientras que los nombres de otros 1.722 desaparecidos figuran en el memorial.